Inter, Tavelli DURO su Zhang: «Se hai un debito, devi pagarlo. Ma che cosa vuol dire quello che dice?»

Fabio Tavelli ha commentato ai microfoni di Sky Sport in maniera abbastanza forte la situazione in casa Inter riguardante Zhang. Il giornalista si riferisce naturalmente al finanziamento con Oaktree.

PAROLE – «Ci sono dei passaggi della lettera di Zhang che vorrei commentare. Trovare una soluzione amichevole? A casa mia quando uno ha un debito l’unica soluzione amichevole è restituire il denaro. Poi che cosa significa contenere un ritorno finanziario immediato? Ti ho prestato dei soldi e me li devi ridare, se poi è finanziariamente interessante per me è non è un problema tuo, faccio fatica a capire. Quando dice che i nostri sforzi sono esasperati da minacce legali, beh questo lo sa lui, e quando scrive “Mancanza di coinvolgimento significativo da parte di Oaktree” Ma che cosa vuol dire? Si chiude se il debitore onora il suo debito e il creditore incassa, altrimenti parte una seconda fase che è quella nella quale il creditore si rivale, e in questo caso c’è un pegno, ed entra nella proprietà delle quote societarie, a condizione che Zhang restituisca i soldi..».