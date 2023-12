Inter, Thuram: «Lautaro è straordinario, abbiamo colpito la Juve»

Le parole di Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, sull’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A. I dettagli

Marcus Thuram ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter dei suoi primi mesi in nerazzurro.

PARTITA- «Ho una squadra che mi aiuta a giocare così. Alla fine, comunque, è solo calcio. Mi aiutano tutti, ma in particolare Lautaro, che gioca vicino a me e che è un capitano straordinario. Proviamo sempre a fare del nostro meglio. Gol contro la Juve? E’ la ThuLa che ha colpito ancora. E’ un’azione che proviamo tante volte in allenamento. Io sono il più veloce in squadra. Io sono un attaccante, devo sempre provare a fare la giocata. Adriano? Gli ruberei il suo tiro di sinistro».