Allo stadio San Siro, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Inter e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “San Siro”, Inter e Udinese si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2021/22

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Inter Udinese 2-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – Si parte!

3′ L’Inter gestisce il possesso – La squadra di Inzaghi tiene palla, Udinese si difende.

5′ Udinese pericolosa – sinistro da centro area di Stryger Larsen, Handanovic blocca a terra.

9′ Barella dalla distanza – Il centrocampista nerazzurro ci prova da fuori, ma la palla finisce alta.

12′ Silvestri salva su Barella – Correa serve Barella che conclude da posizione favorevole, Silvestri risponde con il piede.

20′ Ranocchia pericoloso – Calhanoglu dalla bandierina, colpo di testa di Ranocchia, pallone vicino alla porta.

26′ Barella di nuovo pericoloso – Rimessa laterale di Perisic, in area Barella va al tiro, Silvestri risponde in tuffo.

36′ Dzeko vicino alla rete del vantaggio – Sponda di Ranocchia, Dzeko non arriva sul pallone.

37′ Primo giallo per la partita – Beto commette fallo su Brozovic.

FINE PRIMO TEMPO

49′ Udinese pericolosa – Pereyra si inserisce in area, ma non riesce a serivire nessun compagno di squadra.

50′ Ammonito Pereyra – L’attaccante argentino commette fallo su Brozovic.

58′ Cambio per l’Udinese – Entra Deulofeu ed esce Success. Fuori Jajalo e dentro Walace.

60′ GOL DELL’INTER – Lancio di Bastoni, velo di Perisic, Correa salta Nuytinck e di destro in area non lascia scampo a Silvestri.

68′ RADDOPPIO L’INTER – Palla dietro di Dumfries dove arriva Correa che fulmina Silvestri.

70′ Altri cambi della partita – Per l’Inter escono Calhanoglu e Correa, entrano Vidal e Sanchez. Per i friulani entrano Udogie e Arslan, fuori Stryger Larsen e Makengo.

72′ Vidal ad un passo dal tris – Vidal sfiora il gol con un tiro dal limite, pallone di poco a lato.

79′ Ci prova Pereyra – Destro a giro dell’attaccante argentino da fuori area, il pallone finisce alto.

80′ Cambio per l’Inter – Fuori Barella e Dzeko, dentro Sensi e Lautaro.

81′ Occasione per l’Udinese – Deulofeu impegna Handanovic con un tiro da dentro l’area, efficace la risposta del portiere nerazzurro.

82′ Annullato gol ai friulani – Mischia in area: ci prova Udogie, tiro di Nuytinck murato, poi Deulofeu in gol ma azione fermata per una posizione di fuorigioco.

84′ Cambio per i nerazzurri – Fuori Perisic, dentro Dimarco.

88′ Altro cambio per i friulani – Esce Molina ed entra Soppy.

FINE SECONDO TEMPO

Migliore in campo: Correa PAGELLE

Inter Udinese 2-0: risultato e tabellino

RETI: 60′ Correa 68′ Correa

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella (80′ Sensi), Brozovic, Calhanoglu (70′ Vidal), Perisic (84′ Dimarco), Correa (70′ Sanchez), Dzeko (80′ Lautaro). A disposizione: Radu, Gagliardini, De Vrij, Sanchez, Vecino, Lautaro, Kolarov, Sensi, Vidal, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian. Allenatore: Inzaghi

UDINESE (3-5-2) – Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina (88′ Soppy), Pereyra ; Jajalo (58′ Walace), Makengo (70′ Udogie); Stryger Larsen (70′ Arslan); Success (58′ Deulofeu), Beto. A disposizione: Padelli, Carnelos, Perez, Zeegelaar, Arslan, Deulofeu, Walace, Udogie, Samardzic, Forestieri, De Maio, Soppy. Allenatore: Gotti

AMMONIZIONI: 37′ Beto 50′ Pereyra