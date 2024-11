Inter Venezia, Inzaghi commenta: «Dovevamo essere più cinici, Il fallo di mano finale? C’era anche la spinta su Bisseck. Sul Napoli...»

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato la vittoria dei suoi contro il Venezia per 1-0. Ecco le sue dichiarazioni

Simone Inzahi, tecnico del Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita vinta per 1-0 contro il Venezia trascinata dal solito Lautaro Martinez.

SUL MATCH – «Dovevamo essere più cinici, ma a essere sincero alla squadra ho fatto i complimenti alla squadra anche a fine primo tempo. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove abbiamo sbagliato dei gol importanti. nel secondo tempo, il primo quarto s’ora, anche grazie ai cambi del Venezia abbiamo perso un po’ le distanze. Poi una volta trovato il vantaggio il grande neo è quello di non aver chiuso la partita, Poi la Serie A la conosciamo, le partite rimangono sempre in bilico. Nell’ultima occasione oltre al fallo di mano prima c’è la spinta ai danni di Bisseck. Dovevamo essere più cinici, non puoi essere solo 1 a 0 con tutte le occasioni create, ma onore al Venezia».

CHI HA LA ROSA MIGLIORE? – «Son tutte squadre che erano già forti, dove sono stati investiti parecchi milioni, sono state rinforzate così come l’Inter. Abbiamo messo dentro giocatori importanti che ci daranno una grande mano. Sarò un campionato equilibrato e aperto, queste partite possono fare la differenza. Devi arrivarci bene e con le rotazioni apposto. Noi siamo alla quinta partita, abbiamo avuto qualche problemino però oggi abbiamo recuperato Calhanoglu e mercoledì avremo pronto anche Acerbi. Ci rimane solo Carlos Augusto, da allenatore mi fa piacere».

PARTITA DELLA SVOLTA CONTRO IL NAPOLI? – «Svolta no, sarà chiaramente una partita importante. Tra due giorni e mezzo saremo i campo contro una delle migliori in Europa, in questo momento il mio pensiero è all’Arsenal».