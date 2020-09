Inter Vidal, il cileno non si allena con i compagni del Barcellona. Nel pomeriggio è previsto il volo per Milano

Arturo Vidal non si sta allenando. Il cileno – come riportato da Cadena Cope – si trova alla Ciutat del Barcellona per svuotare il proprio armadietto e salutare i compagni di squadra.

PARTENZA PER MILANO – Nelle prossime ore è anche previsto il volo da Barcellona a Milano. Il giocatore non si è allenato col gruppo e potrebbe arrivare in Italia già in serata.