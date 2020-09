Inter, Vidal saluta il Barcellona: «Sarete sempre nel mio cuore»

Arturo Vidal ha salutato il Barcellona con un messaggio sul suo profilo Instagram

Arturo Vidal è pronto a cominciare la sua nuova avventura all’Inter, ma non dimentica il Barcellona. Attraverso il suo profilo Instagram, il cileno ha scritto un messaggio di addio al club blaugrana.

«Oggi saluto tutti al Barcellona, dopo aver vissuto due anni meravigliosi in questo grande club. Me ne vado con l’orgoglio di aver vestito questa maglia e per aver giocato insieme a grandi calciatori e ottime persone. Voglio ringraziare la mia famiglia, i miei compagni, gli allenatori, i dirigenti, i dottori, lo staff e tutti i meravigliosi tifosi che mi hanno sempre dimostrato affetto. Oggi inizio una nuova tappa della mia vita ma resterete sempre nel mio cuore. Ci vediamo presto e sempre forza Barça».