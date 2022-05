Inter, Vieri: «Scudetto? Non meravigliatevi se ci saranno sorprese»

L’ex attaccante nerazzurro Bobo Vieri ha commentato la lotta scudetto tra Milan e Inter: ecco le sue dichiarazioni

L’ex attaccante nerazzurro Bobo Vieri ha commentato la lotta scudetto tra Milan e Inter: le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

SCUDETTO – «Non ci sono percentuali scudetto. L’Atalanta in Italia può vincere contro chiunque, in casa e soprattutto fuori. Il Cagliari si sta giocando la salvezza e l’avete visto a Salerno? Erano indemoniati. Nelle prossime due giornate può succedere ancora di tutto. Se ci saranno sorprese, non meravigliatevi».