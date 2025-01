Inter Champions League, tutti i grandi numeri di Inzaghi in Europa: difesa come Simeone e Capello, attacco con un super Lautaro

Inter, alcuni numeri dopo la vittoria della Champions: la difesa non concede nulla, notte record per Lautaro Martinez e sugli assist…

L’Inter trionfa 3-0 sul Monaco, chiudendo la pratica subito e approfittando anche dell’espulsione di Mawissa per vivere una serata di tranquillità e di festa. Ci sono tanti numeri positivi, oltre al fatto di accedere al G8 della Champions League in qualità di testa di serie. E molti riguardano il goleador della serata, Lautaro Martinez: rigore, destro su assist di Barella e tap-in su ripartenza di Mkhitaryan e respinta del “povero” Majecki.

CLEAN SHEET – La squadra nerazzurra è la prima squadra a tenere inviolata la porta in 6 incontri casalinghi consecutivi di Champions League a partire dall’Atletico Madrid nel 2016. A un’italiana non succedeva dal 2005, era la Juventus di Capello.

SUPER LAUTARO – É il terzo giocatore nerazzurro ad avere realizzato una tripletta in Champions League, dopo quelle di Adriano ed Eto’o. E ha eguagliato Mazzola a quota 17 reti: lui in Champions, il predecessore in Coppa dei Campioni.

IL SORPASSO – Con la tripletta di ieri sera il Toro supera Thuram nei gol stagionali: 15 a 14. Un piccolo dato estremamente significativo dopo mesi trascorsi in una crisi oggettiva.

ASSISTMAN – Con il passaggio del 2-0 Barella diventa il miglior uomo-assist della squadra collocandosi a quota 6.