Inter volata scudetto: nessuno segna più dei nerazzurri in Europa!

L’Inter prosegue la sua volata Scudetto: la squadra di Inzaghi ha una media gol di 2.57 gol a partita, come nessuno in Europa

É un Inter straripante, che viaggia verso lo Scudetto della seconda stella in maniera incontrastata. Contro l’Atalanta la squadra di Inzaghi ha calato il poker, portandosi a +12 dalla Juve , un abisso se si considera che un mese fa tra le due squadre c’era solo un punto.

Inzaghi ha sbaragliato così la concorrenza in Italia e in Europa i numeri dei nerazzurri sono da primato: la squadra ha realizzato 67 gol in 26 giornate con una media di 2.57 a partita: meglio di Liverpool e Bayern con 63, Girona a 57 e PSG a 54. In difesa i numeri sono ancora più impressionanti, con appena 12 gol subiti, meglio di Nizza (15) e Real Madrid (16).