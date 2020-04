L’ex centravanti di proprietà dell’Inter, Ivan Zamorano, parla del suo periodo interista svelando un retroscena di mercato

Ivan Zamorano, ex centrvanti dell’Inter, ha parlato in diretta Instagram da Juan Pablo Sorín, Bam Bam: «La maglia a Ronaldo? Era il migliore, meritava di avere quel numero. Per il mio 1+8 abbiamo chiesto un periodo speciale, quella maglia è diventata una delle più vendute nella storia del calcio italiano».

«Quando ero al Real Madrid volevo rimanere ma le conversazioni erano ferme. Potevo andare alla Juve o al Bayern Monaco ma poi arrivò Moratti e andai all’Inter dove ho trascorso 5 anni meravigliosi».