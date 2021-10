Osimhen: «È il gol più importante della mia carriera. Importante vincere, non dobbiamo fermarci»

Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Torino: le sue dichiarazioni

MATCH – «È fantastico, l’atmosfera allo stadio è stata fantastica. Era importante vincere per tutti, meritavamo di vincere anche per le statistiche che stiamo tenendo. Gol? Ho visto che la palla stava arrivando e doveva anticipare tutti. Non è facile questo campionato, dobbiamo continuare così e senza fermarci. Importante che i miei compagni mi parlino dalla panchina, ero nervoso a causa degli avversari, la partita si stava facendo nervosa e la comunicazione nella squadra è importante. Gol più importante della carriera? Sì, era importantissimo vincere per i tifosi che sono tornati sugli spalti».