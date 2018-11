Inzaghi annuncia: «Domani ci saranno novità nella formazione»

Con la qualificazione ai sedicesimi in tasca, Simone Inzaghi annuncia delle novità nella formazione che domani sfiderà l’Apollon

Qualificazione ai sedicesimi in tasca per Simone Inzaghi che domani sera affronterà l’Apollon Limassol nella quinta giornata di Europa League. Obiettivo tre punti per i biancocelesti, come sottolineato dal tecnico della Lazio in conferenza stampa di vigilia: «Vogliamo chiudere il girone al primo posto, ci crediamo tanto e sappiamo che abbiamo tre punti di ritardo in classifica sull’Eintracht ma i tedeschi non avranno una gara semplice contro il Marsiglia. Lotito? Domenica l’ho visto contento per la reazione della squadra dopo il Milan. Avevamo preso un gol a 10 minuti dalla fine, i miei ragazzi hanno avuto una bela reazione e anche il presidente era contento. Ovviamente lui come noi voleva vincere, ma da quella partita ci prendiamo la reazione collettiva. Luis Alberto mi ha convinto, ha fatto una buona prestazione. Milinkovic-Savic, come ho detto, l’ho cambiato perché era ammonito».

«Quella di domani è una gara importante per tutti – ha continuato Inzaghi – qualificarci era il nostro primo obiettivo stagionale, lo avevamo detto anche in estate. Ho tanti giocatori, purtroppo in campionato in ogni gara ne posso utilizzare 14, domani cambierò e ci saranno delle novità. Correa? E’ un giocatore importante per noi, si è inserito bene ed è un valore aggiunto. Di volta in volta deciderò se utilizzarlo dall’inizio o gara in corso. Posso dire di essere contento di allenarlo. Tutti noi addetti ai lavori dobbiamo avere la forza di accettare e capire le critiche, distinguendo tra quelle create ad arte e quelle costruttive, perché in questo mestiere non si finisce mai di imparare». Ha chiosato Inzaghi.