ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Clamoroso Inzaghi: Brescia costretto a tenerlo in panchina per una clausola? Spunta un nuovo retroscena sul tecnico

Non solo la rinuncia di Diego Lopez dietro al possibile Inzaghi bis a Brescia.

Stando a quanto riferito da Sky Sport nel contratto di Inzaghi con il Brescia è presente una clausola che impediva l’esonero nel caso in cui se la squadra si trovasse dal primo all’ottavo posto in classifica, ovvero in zona playoff. Con il Brescia al momento terzo, i legali di Inzaghi si sono subito messi al lavoro già da ieri per invalidare il provvedimento deciso da Cellino.