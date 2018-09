Inzaghi ha fiducia: «Lazio solida. Immobile e Luis Alberto? Vi spiego»

Inzaghi analizza lo 0-1 di Empoli-Lazio e la seconda vittoria consecutiva in campionato grazie al gol di Parolo

Simone Inzaghi commenta la vittoria a fatica della Lazio sull’Empoli, grazie al gol di Parolo e il miracolo di Strakosha al 94’. In conferenza stampa il tecnico analizza una Lazio dai due volti e sicuramente non irresistibile nel primo tempo della sfida del Castellani: «Non mi è piaciuto il primo tempo ma potevamo passare in vantaggio ugualmente. La partita è stata aperta, l’Empoli inizialmente meritava di più ma poi abbiamo fatto meglio noi. Non abbiamo sofferto, ma ho fatto i complimenti all’Empoli perché gioca veramente bene a calcio. L’unico rammarico è il palo di Correa, poi c’è stato il miracolo di Strakosha, prendere gol al 95’ mi avrebbe reso meno contento sicuramente».

Prosegue Inzaghi che analizza la prestazione del gruppo e anche di alcuni singoli apparsi ancora in evidente ritardo di condizione rispetto ai fasti della stagione scorsa: «Luis Alberto e Immobile stanno ritornando in condizione, ricordiamoci che vengono da due infortuni importanti, li vedo e miglioreremo. Immobile fa notizia quando non segna, ma al rientro dalla Nazionale l’ho visto bene. Per la gara di oggi salvo il fatto che abbiamo vinto su un campo che sarà difficile per molte squadre, è il secondo 1-0, la squadra è solida e lo scorso anno non vincevamo così».