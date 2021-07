Inzaghi: «Ho scelto il Brescia d’istinto. Mercato? C’è sintonia»

Filippo Inzaghi, allenatore del Brescia, ha parlato ai microfoni di Teletutto in vista della prossima stagione di Serie B

Filippo Inzaghi, allenatore del Brescia, ha parlato ai microfoni di Teletutto in vista della prossima stagione di Serie B. Le sue dichiarazioni.

BRESCIA – «Qualcuno mi ha chiesto chi me lo ha fatto fare di scegliere il Brescia. Avevo anche altro e in un’altra categoria da valutare… Ma ho scelto di istinto e di cuore. Anzi, ciò che mi ha convinto sono stati il corteggiamento e l’insistenza di Cellino. Il presidente è stato determinante perché mi ha voluto come nessun altro».

MERCATO – «Siamo in sintonia. Abbiamo delineato una strategia chiara. Chi deve sapere di che cosa ho bisogno sa, con pazienza verranno fatte determinate cose. Non mi sembra però corretto dire quale sia il nostro piano. Dico solo che dal punto di vista del mercato mi sento tranquillo».

ROSA – «Sto trovando grande disponibilità e per questo sono contento. Penso che abbiamo a disposizione una buona base dalla quale ripartire. C’è un bel mix, con giovani molto bravi. A me piace migliorare i giocatori e sono qui anche per questo motivo».

OBIETTIVI – «Fare proclami è inutile. Agli obiettivi si arriva con il lavoro. Poi è chiaro che tutti abbiamo delle ambizioni. Ma bisogna restare tranquilli e valutare le difficoltà che ci si presenteranno sul nostro cammino. Io farò del mio meglio per rendere i tifosi orgogliosi della loro squadra, che vorrei fosse coraggiosa».