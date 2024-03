Inzaghi, dà le carte per il futuro all’Inter: rinnovo e obiettivi

Simone Inzaghi ha in mano il suo futuro all’Inter: a fine stagione sarà lui a dare le carte per il suo futuro in nerazzurro

Del contratto si inizierà a parlare a obiettivi raggiunti: troppo importanti lo scudetto della seconda stella e la possibilità di arrivare a Wembley per disperdere energie su altri fronti. Dopo una finale di Champions e con uno scudetto praticamente vinto a fine febbraio con una proiezione che oggi porta a 101 punti finali in classifica, il peso specifico dell’allenatore nella trattativa per il prolungamento del contratto sarà molto più rilevante che nel recente passato. Stavolta sarà il tecnico a dare le carte. Nei nuovi equilibri che andranno disegnati, pure i collaboratori di Inzaghi dovranno trovare maggior riconoscimento dal club. E poi vorrà avere garanzie dal mercato con la conferma di diversi big. Lo scrive Tuttosport.