Inzaghi, Lazio di nuovo ko: «Son sicuro che passeremo il turno»

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, dopo il ko in Europa League contro l’Eintracht Francoforte

Simone Inzaghi dà la colpa agli episodi per la brutta sconfitta della sua Lazio in Europa League contro l’Eintracht Francoforte. Il 4-1 in Germania non complica più di tanto il cammino in Europa della Lazio per via del pareggio tra Apollon e Marsiglia, tuttavia è il secondo ko consecutivo dopo quello nel derby di Roma. Al termine della partita odierna, Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni per commentare quanto accaduto in quel di Francoforte con la Lazio che ha chiuso la partita in nove uomini contro undici. «C’è rammarico, secondo me potevamo fare meglio e senza quegli episodi non avremmo perso, l’arbitro ha chiuso la partita lasciandoci in nove» afferma Inzaghi ai microfoni di Sky Sport.

Prosegue il tecnico della Lazio: «Non voglio cercare alibi, ma son sicuro che in 11 non avremmo perso la partita. L’intervento di Correa non era da cartellino rosso, la partita si è chiusa lì, su quella decisione dell’arbitro. Abbiamo fatto una buona partita e poi ci siamo spenti, non possiamo spegnerci così. Sono sicuro che passeremo ai sedicesimi di finale nonostante il girone sia molto difficile e competitivo. Da tutte le sconfitte si impara qualcosa e faremo tesoro della sfida di stasera. Peccato la gara sia stata rovinata da queste due espulsioni che secondo me non c’erano. Abbiamo perso due gare importanti, ora testa al campionato, son convinto che domenica ci sarà una reazione».