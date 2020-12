Inzaghi: «Orgoglioso del Benevento. Contro la Lazio alla pari»

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro la Lazio: le sue dichiarazioni

FREDDEZZA SOTTO PORTA – «Non posso dire niente a questi ragazzi. Sono fantastici, mi stanno regalando delle soddisfazioni incredibili. Abbiamo giocato con Juve e Lazio alla pari anzi, anche di più. La Lazio ha giocatori extra terresti, dopo il primo tempo pensavo non ci sarebbe stata partita. I ragazzi stanno andando oltre a quello che pensavo, oggi abbiamo messo un 2001 centravanti e per poco non faceva gol. È il premio al lavoro che facciamo».

SQUADRA – «Devo dire che i miei giocatori mi stanno sorprendendo, mi stanno rendendo orgogliosi di loro. Pensare di giocare così da matricola, io ci speravo ma stanno andando oltre sapendo che i piedi devono stare ben saldi a terra. Dobbiamo mantenere questo spirito, stiamo affrontando delle squadre che sono fuori portata per noi ma riusciamo a giocarcela con tutti. Se Immobile fa quel gol cosa puoi dire a quei difensori? Se fermi lui poi ci sono Correa, Milinkovic-Savic e Luis Alberto..la Lazio ha giocatori fortissimi».