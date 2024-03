Inzaghi: «Emozionato per il premio Bearzot. La dedica...»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha vinto il premio dedicato ad Enzo Bearzot: ecco le parole del tecnico nerazzurro

Dalle colonne di Repubblica, Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha esultato per la vittoria del premio Bearzot. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Sono profondamente grato per questo prestigioso premio intitolato a un così grande allenatore e uomo di calcio. Questo riconoscimento non sarebbe stato possibile senza il sostegno straordinario di tutti coloro che in questi anni hanno lavorato con me. Dedico questo premio a loro e alla mia famiglia».