Irlanda del Nord Italia, 11 milioni di telespettatori a tifare azzurri: il dato

Il match valido per le qualificazioni ai Mondiali tra Irlanda del Nord e Italia è stato seguito da 11 milioni di telespettatori

Ancora ottimi ascolti in Tv per gli Azzurri. Il match con l’Irlanda del Nord, valido per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022 e trasmesso su Rai 1, è stato seguito da 10.775.000 telespettatori (share del 40.1%), risultando di gran lunga il programma più visto della serata di ieri.

Il match di venerdì scorso con la Svizzera aveva fatto registrare 9.271.000 telespettatori, con uno share del 36.8%.