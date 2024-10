Islanda-Galles: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Laugardalsvollur andrà in scena la sfida tra Islanda-Galles: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Laugardalsvollur di Reykjavik si giocherà la sfida di Nations League tra Islanda-Galles. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ISLANDA: Valdimarsson; Palsson, Hermannsson, Gretarsson, Finnsson; Anderson, Guomundsson, Poroarson, Porsteinsson; Sigurosson; Guojohnsen.

GALLES: Darlow; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Williams, Ampadu, Cooper, Koumas; Wilson, Moore.

Orario e dove vederla in tv

Islanda-Galles si gioca alle ore 20:45 di venerdì 11 ottobre per il girone di Nations League. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.