Ismajli Juve, contromossa dell’Empoli: così vogliono evitare gli assalti dei bianconeri. Le ultime

Ismajli Juve, c’è la mossa dell’Empoli: in questo modo vogliono evitare gli assalti dei bianconeri. Le ultimissime di calciomercato

Ci sarebbe anche Ardian Ismajli tra i nomi valutati dalla Juventus per la difesa. L’albanese, attualmente in forza all’Empoli, sta scalando posizioni nelle preferenza in vista di gennaio, ma lo stesso club toscano vuole impedire l’assalto bianconero.

Come riportato da Tmw, tra gli obiettivi della società azzurra c’è infatti quello di rinnovare il contratto al difensore. In scadenza nel 2025, si cercherà di arrivare ad un accordo soprattutto per evitare di perderlo a zero a fine stagione.