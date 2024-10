Italia, Adani e Stramaccioni votano per Fagioli

Il centrocampista della Juventus e dell’Italia è indicato come i possibili titolari nel match contro l’Israele

Nicolò Fagioli, centrocampista dell’Italia e della Juventus, ha raccolto consensi positivi dopo le sue ultime uscite ed è il principale candidato ad una maglia da titolare nel match contro l’Israele di Nations League. Su di lui hanno parlato a Rai Sport sia Stramaccioni che Adani.

STRAMACCIONI – «Sono molto intrigato da questo possibile percorso da regista di Fagioli, l’aveva fatto anche alla Juventus nella partita di Genova. E’ in crescita ma ancora non è al livello che vorrebbe il commissario tecnico. Potrebbe essere una scelta anche per creare un altro profilo in quella posizione»

ADANI – «Fagioli è un giocatore molto fine in campo, con visioni e una tipologia di tocco, di accompagnamento, molto evoluto. Ma io quando guardo l’Italia non guardo così tanto il ruolo, abbiamo 8-10 giocatori che sono tutti costruttori. Fagioli deve inserirsi in una intelaiatura che sta dando i suoi frutti e abbiamo visto in una interpretazione molto positiva di Raspadori nella gara d’andata, faceva di fatto il regista offensiva. L’Italia costruisce e rifinisce con più calciatori»