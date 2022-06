Italia, applausi per Pessina: «Giocatore totale!»

Prestazione maiuscola di Matteo Pessina in Inghilterra-Italia, il centrocampista sembrava quello di Euro 2020

Matteo Pessina è stato protagonista di una grandissima prestazione in Inghilterra-Italia. Per La Gazzetta sportiva è lui il migliore in campo con un 7 pieno in pagella.

IL GIUDIZIO – «Da tempo mancava su questi livelli, diciamo pure dall’Euro. Giocatore totale, nominalmente attaccante destro, in realtà è dovunque: detta la manovra, recupera, rilancia sfiora il gol. Applausi».