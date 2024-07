Italia flop Europeo, Franco Arturi: «É INUTILE parlare di sistemi di gioco e di tattica. Il FALLIMENTO di Spalletti ha una spiegazione semplice...»

L’analisi di Franco Arturi, storica firma de La Gazzetta dello Sport, sull’eliminazione dell’Italia agli Europei

Franco Arturi, storica firma de La Gazzetta dello Sport, propone questa analisi sul fallimento azzurro a Euro 2024:

«I veterani croati giramondo non ci hanno fatto vedere la palla. Sloveni e austriaci sono usciti con quegli applausi che a noi sono stati giustamente negati. Siamo il Paese che inseguirà a Parigi 50 medaglie, che produce fenomeni negli sport di fatica e universali, come atletica e nuoto, che sa imporsi dalla maratona ai 100 metri: possibile che soltanto i nostri calciatori siano dei paracarri? La condizione atletica nel calcio moderno è una precondizione necessaria. Inutile disquisire di sistemi di gioco, di difesa a cinque o a quattro, di ali o fantasisti, se al terzo scatto di 20 metri a velocità massimale abbiamo gente sulle ginocchia. E pressare significa proprio scattare armonicamente in 5-6 giocatori per aggredire, accorciare, incombere sugli avversari. Questo è il vero fallimento di Spalletti e dei suoi collaboratori».