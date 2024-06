Italia lo sfogo di Viviano: «Poca considerazione per Bastoni! Se fosse spagnolo...»

Italia, lo sfogo di Viviano su Bastoni: «Non viene trattato con la giusta considerazione: se si chiamasse Bastonis…»

A TV Play l’ex portiere Emiliano Viviano si sfoga parlando della scarsa considerazione che si dà al giocatore dell’Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni.

«So benissimo che ci sono squadre più forti dell’Italia all’Europeo, ma mi dà fastidio che Bastoni – che è un ragazzo del ’99 che ha giocato una finale di Champions a quei livelli e con questa personalità – venga considerato normale. Mi dà fastidio. Vengono esaltati altri giocatori che giocano in altre Nazionali di cui non faccio i nomi che a Bastoni non legano neanche le scarpe. Te lo posso assicurare, non li legano le scarpe. Se si chiamasse Bastonis, spagnolo, saremmo tutti qui a dire: ‘Guarda, che fenomeno che hanno’. Io non ci sono mai arrivato, l’ho sfiorato solo, ma giocare a quei livelli nell’Inter e in Nazionale tutte le partite è difficile ragazzi. Ci sono fior fiori di giocatori forti che hanno fallito».