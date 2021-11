Italia, si ferma anche Bastoni: il nerazzurro torna a casa

L’Italia perde anche Bastoni per infortunio, il difensore dell’Inter tornerà a casa e non ci sarà contro l’Irlanda del Nord

Nella partita tra Italia e Svizzera Alessandro Bastoni non è sceso in campo e oggi – come riportato da Sky Sport – tornerà a Milano perché infortunato. Un’altra tegola per Mancini dunque.

Il difensore nerazzurri era arrivato acciaccato dal derby contro il Milan e per questo ora torna a casa, la speranza degli Azzurri era di recuperarlo, ma non ci sono stati i miglioramenti sperati. Al suo posto Mancini ha chiamato Ferrari.