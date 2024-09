Italia, Bastoni: «La Francia ci ha ridato FIDUCIA, ora l’OBIETTIVO è QUESTO»

Le parole di Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’Italia, sulle vittorie degli azzurri contro Francia e Israele

Alessandro Bastoni, difensore dell’Italia, ha parlato a Vivo Azzurro Tv delle vittorie degli azzurri contro Francia e Israele.

SUL MATCH – «Come ha detto il mister, questa era una partita trappola. C’erano pochi tifosi, un ambiente abbastanza soporifero, siamo stati bravi a trovare le motivazioni. La vittoria sulla Francia ci ha dato quell’autostima che ci mancava, abbiamo fatto un salto a livello mentale, speriamo di continuare così».

LE INDICAZIONI DI SPALLETTI DALLA PANCHINA – «Più passo il tempo e più ci si conosce, forse questo è quello che ci mancava nei mesi scorsi. Speriamo di proseguire così durante l’anno».

DUE VITTORIE – «Sappiamo l’importanza della Nations League per il ranking, quindi faremo di tutto per onorare questo impegno. Anche perché le ultime due avventure Mondiali non sono andate bene. Siamo motivati».