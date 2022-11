Italia, Bonucci: «Abbiamo le basi per un grande futuro. Serve tempo per lavorare»

Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia, ha parlato al termine della sfida contro l’Austria ai microfoni di Rai Uno

«Abbiamo fatto fatica stasera, ma ci serviva più tempo per lavorare assieme sotto certi punti di vista. L’Italia ha le basi per fare un grande futuro soprattutto con i giovani che abbiamo visto in questi tempi. Modulo? Troviamo difficoltà quando abbiamo palla in avanti e siamo poco ordinati. Dobbiamo muoverci meglio tutti, ma abbiamo avuto poco tempo per mettere in pratica tutto. C’è da lavorare e capire se questa strada può darci risultati importanti. Mondiale? Vedere l’inaugurazione sono ferite che ci fanno male. Non possiamo cambiare nulla. Ora non conta piangere sul passato, ma dobbiamo andare avanti e guardare al futuro».