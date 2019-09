Italia, Bonucci sulle polemiche con l’Armenia: «Lascio parlare il campo»

Italia, Bonucci dopo il successo sulla Finlandia torna sulle polemiche con l’Armenia: «Meglio lasciar parlare il campo»

Bonucci ha commentato con soddisfazione, in zona mista, l’esito della gara dell’Italia in Finlandia. Vittoria che avvicina sempre più gli azzurri ad Euro2020. «Grande merito va a Mancini che ha dato idee precise e che in questi mesi ci ha aiutati a metterle in pratica. Giochiamo un calcio entusiasmante, che diverte anche noi in campo. Raggiunte le presenze di Del Piero? Un grande orgoglio, ora ci sarà qualcun altro da andare a prendere e mi auguro di farlo dal prossimo raduno».

Poi una battuta sulle polemiche post Armenia. «Non devo dire niente, sono cose di campo e succedono. Non pensavo all’avversario già ammonito, ero più in difesa del sopracciglio che del resto. Dispiace si sia creata polemica, ma l’accetto e vado avanti: lascio parlare il campo».