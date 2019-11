Bosnia-Italia, Mancini: «Importante essere teste di serie, sui giovani…»

Poco prima dell’inizio del match contro la Bosnia, Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Le parole del ct azzurro

A pochi minuti dall’inizio del match con la Bosnia, Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Queste le parole del ct azzurro.

SORTEGGIO – «Chi voglio evitare? Quando si arriva alla fase finale, tutte le squadre sono forti, strutturate. E’ difficile dirne una»

FRANCIA – «Io credo che anche loro, se dovesse capitare questo, sarebbero così felici di incontrarci. Anche per l’Italia in queste competizioni diventa pericolosa. E’ vero che la Francia è campione del mondo ed è una Nazionale più avanti di noi. Però ci sono tante squadre forti»

GIOVANI – «Diciamo che la Bosnia ha un po’ deluso nel gruppo, credo che a volte forse prendono le partita sottogamba pensando che magari basta la qualità per vincere. Se avessero giocato sempre come hanno giocato con noi a Torino sarebbero arrivati secondi e per questo motivo penso che sarà una partita bella. Non avranno nulla da perdere e penso che prepareranno lo spareggio»

DZEKO – «Dove lo colloco? Fra i migliori. Nonostante la stazza fisica che farebbe pensare ad un giocatore lento, è un giocatore che ha tutte le qualità. E’ un centravanti moderno. E’ forte tecnicamente di destro, di sinistra, tiene la palla bene, è potente per la mole che ha, è forte di testa. E’ uno degli attaccanti migliori in Europa»