Italia, la Finlandia nel mirino per blindare la qualificazione agli Europei 2020: Verratti out per squalifica, si scalda Sensi

L’Italia si presenta alla sfida con la Finlandia da capolista del girone a punteggio pieno dopo cinque turni. Motivo per cui la gara contro Pukki e compagni ha il sapore del match point in ottica qualificazione ad Euro2020.

E se Mancini in attacco si gode un Belotti ritrovato, per il match di domenica sera in mezzo al campo dovrà invece fare a meno dello squalificato Verratti. Il mediano del Psg è già tornato a Parigi, con Sensi primo candidato a sostituirlo dal 1′.