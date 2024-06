Italia, le CONDIZIONI di Dimarco in vista della Svizzera: come sta l’esterno della Nazionale e dell’Inter

Le condizioni fisiche di Federico Dimarco, in vista degli ottavi di finale dei campionati Europei. Ecco come sta

Federico Dimarco ha accusato un problema al polpaccio durante la seconda partita dei gironi contro la Spagna. Nonostante abbiamo giocato la sfida successiva contro la Croazia, ci sono dubbi sulla sua presenza contro la Svizzera.

Secondo il Corriere dello Sport, il giocatore è rimasto in palestra per svolgere lavoro di scarico invece che la parte atletica. A breve si saprà qualcosa in più sulla sua effettiva titolarità per gli ottavi di finale di Euro 2024.