Italia, chi è Pietro Comuzzo: il difensore classe 2005 convocato da Spalletti 

Italia, alla scoperta di Pietro Comuzzo: il difensore classe 2005 della Fiorentina è stato convocato da Spalletti in azzurro

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha pochi minuti fa diramato i convocati azzurri per le prossime sfide valide per le sfide di Nations League contro Belgio e Francia. Spicca un nome a ‘sorpresa‘, quello di Pietro Comuzzo: ecco chi è l’ultima scelta del tecnico azzurro.

CHI E’ COMUZZO – Pietro Comuzzo nasce il 20 febbraio 2005 a San Daniele del Friuli ed è un difensore centrale di proprietà della Fiorentina. Calciatore in grado di portare alla propria squadra solidità e sicurezza. Alto 185 cm, Comuzzo è dotato di ottime doti atletiche e di una buona fisicità, bravo anche negli scontri aerei.

Nel suo percorso nelle giovanili, ha ricoperto anche il ruolo di terzino destro, mediano e di interno di centrocampo. Insomma, tutti passaggi necessari prima di trovare la sua dimensione reale in campo. Cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese è poi passato al Pordenone. Nel 2019 invece si è trasferito alla Fiorentina (legato da un contratto fino al 30 giugno 2025), con cui ha giocato anche nell’U17 e U18, arrivando nella stagione 2022-2023 nella categoria Primavera. Nel 2023, ha anche vinto con i viola la Supercoppa Primavera contro l’Inter. Il difensore ha inoltre anche già esordito in Serie A nel 2023, nella sfida vinta per 1-3 in casa del Napoli. E’ stato il primo 2005 a esordire in Serie A con la maglia della Fiorentina.