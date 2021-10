Milena Bertolini, ct dell’Italia Femminile, ha parlato del segreto delle azzurre: ecco le sue dichiarazioni

Milena Bertolini, ct dell’Italia Femminile, ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport 1o1.5. Le sue parole.

«Il percorso delle qualificazioni ai mondiali è iniziato nel migliore dei modi e mi sta dando tantissime soddisfazioni. Sappiamo che dobbiamo vincerle tutte per andare al mondiale e daremo tutto per raggiungere il nostro obiettivo. Le ragazze si vogliono bene e hanno molta voglia di fare di raggiungere ottimi risultati tutte insieme. Sono un allenatrice esigente che però imposta il lavoro sul dialogo. Sprono le ragazze dicendo loro che sono forti e devono fare di tutto per dimostrare le loro qualità».