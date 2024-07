Italia femminile-Finlandia: dove vederla, orario e formazioni

Allo Stadio Marco Druso di Bolzano va in scena la sfida tra Italia femminile-Finlandia: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

Allo Stadio Marco Druso di Bolzano, l’Italia femminile di Andrea Soncin affronta la Finlandia nel match di qualificazione per i prossimi Europei. Le azzurre, inserite nella Lega A, continuano oggi il percorso che potrebbe portarle a disputare il torneo nell’estate del 2025 in Svizzera. Le azzurre si qualificherebbero in due casi: se vincono o con un pareggio a condizione che la Norvegia perda con l’Olanda.

Italia femminile-Finlandia, le probabili formazioni

ITALIA (4-2-3-1): Guliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Boattin; Caruso, Dragoni; Cantore, Giugliano, Bonansea; Giacinti.

FINLANDIA (5-4-1): Korpela; Siren, Koivisto, Kuikka, Nystrom, Tynnila; Rantala, Oling, Summanen, Sevenius; Sallstrom.

Orario e dove vederla

Si gioca martedì 16 luglio 2024 alle ore 19.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 58) e in streaming su RaiPlay.