Italia Femminile, Soncin: «Ecco l’eredità che lascia Sara Gama»

Le parole di Andrea Soncin, ct dell’Italia femminile, sull’addio alla nazionale azzurra della capitana Sara Gama

Andrea Soncin, ct della Italia Femminile, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno delle Azzurre contro l’Irlanda in amichevole, sfida che sarà l’ultima con la nazionale per Sara Gama. Di seguito le sue parole sulla capitana della nazionale.

CHE MOMENTO SARA’ – «Un momento particolare a livello emotivo, sarà un carico enorme, le parole e i pensieri che sono arrivate da più parti sono significativi. Sarà una partita in cui continuare il percorso di crescita e quello è il focus principale. Poi all’interno ci sarà un momento di tributo che Sara merita. Sono estremamente orgoglioso del rapporto di stima con Sara e con tutto il gruppo. Gli aspetti relazionali vengono prima dei ruoli perché siamo persone prima che tecnico e giocatrici. Non ci sono segreti perché fin dal primo momento in cui ho avuto l’occasione di salire in questa panchina ho chiamato subito Sara e le ho espresso il mio pensiero ovvero che fosse una guida importante per il gruppo e dopo qualche momento di perplessità ha accettato il ruolo. Questo è il regalo più bello che potesse darci».

CHE EREDITA’ LASCIA – «Voglio vedere quel coraggio che le ragazze hanno mostrato nelle gare precedenti. Attaccare con coraggio, con consapevolezza nei propri mezzi. Questo è ciò che Sara è stata e voglio vedere un proseguo di questo percorso da parte di tutte le azzurre. Nella costruzione della squadra creare il contesto ottimale per esprimersi al meglio è stato fondamentale. Questo era il focus principale e il ruolo di Sara, come delle altre leader, è stato fondamentale per costruire un gruppo importante».