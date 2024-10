Italia Francia, si vola verso il tutto esaurito a San Siro. Ecco le ultime novità

Italia Francia, per il match di Nations League gli azzurri tornano a San Siro. Si va verso il tutto esaurito. Venduti 53mila biglietti

L’Italia torna a giocare a San Siro. Gli azzurri di Luciano Spalletti giocheranno contro la Francia domenica 17 novembre proprio nell’impianto di Milano per l’ultimo match del Gruppo 2 della Lega A di Nations League a poco più di un anno di distanza dal successo con l’Ucraina (2-1 con doppietta dell’interista Frattesi) in un match valido per le qualificazioni a EURO 2024, il ‘Giuseppe Meazza’ tornerà quindi ad ospitare gli Azzurri in una classica del calcio internazionale

La sfida prevede il tutto esaurito infatti sono già stati venduti 53mila biglietti come riferisce la FIGC. Sono già stati venduti tutti i biglietti del primo anello blu e del primo anello verde così come quelli della promozione dedicata alle famiglie, mentre è ancora possibile acquistare i tagliandi a prezzo ridotto riservati agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari.