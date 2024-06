Italia, da Gravina a Spalletti: le tre IPOTESI dopo l’ennesimo FALLIMENTO

Tutto quello che potrebbe succedere nella nazionale italiana dopo l’eliminazione agli Europei contro la Svizzera

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Gabriele Gravina e Luciano Spalletti dopo l’umiliante eliminazione dell’Italia agli ottavi degli Europei contro la Svizzera. Il ct ha un contratto fino al 2026, mentre il mandato del presidente federale termina nel 2025.

Il primo scenario: entrambi si dimettono, ma essendo a luglio i tempi tecnici non aiuterebbero per niente. Secondo scenario: nessuno si dimette, Gravina magari non viene rieletto e il suo successore si ritroverà con un tecnico lasciatogli in eredità dal suo predecessore. Terzo scenario: va via solo Spalletti, con il rischio che il nuovo numero uno Federale si ritrovi con un altro tecnico non scelto da lui.