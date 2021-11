Italia, infortunio Chiellini: brutte notizie per Mancini, il capitano alza bandiera bianca

Brutte notizie per l’Italia e per il c.t. Roberto Mancini: Giorgio Chiellini non ce la fa a causa di un infortunio muscolare

Come riportato da Rai Sport, Roberto Mancini non potrà contare su Giorgio Chiellini per i prossimi impegni dell’Italia a causa di un infortunio dovuto al sovraccarico muscolare.

Arrivato in ritiro non al meglio, il capitano della Juventus è stato sottoposto alle visite mediche di rito che, però, non hanno dato risultati positivi. Forfait confermato per lui.