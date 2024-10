Dor Peretz: «Italia-Israele? Un piacere tornare in Italia, ma so che l’atmosfera non sarà delle migliori»

Le parole di Dor Peretz, centrocampista del Maccabi Haifa e della nazionale israeliana, in vista di Italia-Israele di Nations League

Dor Peretz, centrocampista del Maccabi Haifa e della nazionale israeliana ha parlato in conferenza stampa in vista di Italia-Israele di domani in Nations League. Di seguito le parole del centrocampista ex Venezia.

«In questo Paese ho studiato e imparato tanto, sono stato contento di giocare a Venezia e sono felice di giocare qui a Udine con i giocatori più forti del nostro paese. L’atmosfera non sarà delle migliori ma non possiamo cambiarla. La situazione in Israele non è facile, giocare a calcio in questi giorni è difficile, ma vogliamo portare un po’ di emozioni e qualcosa di buono al nostro Paese, dobbiamo essere focalizzati sulla gara e non su quanto accade fuori»