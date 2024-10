Italia Israele, Spalletti: «Vicinanza ai nostri militari»

Il commissario tecnico dell’Italia ha parlato prima dell’inizio del match contro Israele in Nations League

Una partita molto delicata quella di stasera, sia per quanto si vedrà in campo sia ovviamente per gli argomenti che vanno oltre lo sport. La sfida di Udine tra Italia-Israele porta anche diverse riflessioni da parte dei protagonisti.

Uno di questi è Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale azzurra, che si è rivolto ai militari italiani del contingente Unifil in Libano ai microfoni di Rai Sport prima del match di Nations League.

SPALLETTI – «Vorrei esprimere tutta la nostra vicinanza ai militari impegnati in quell’area, in particolare ai nostri amici, i ragazzi italiani che oramai da diversi anni sono impegnati in questa difficilissima missione di pace. Penso di non aver detto ieri nulla di particolare. C’è chi a fa comodo evidenziare qualcosa, perché ha bisogno di qualcuno da usare per dire le cose che vuole dire, e allora dà il taglio che vuole. E’ guelfi e ghibellini da tutte le parti. Ma se si parla di pace è corretto poterne parlare da parte di tutti»