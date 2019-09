Italia, mai così bene dal 2008: il dato sorprendente

Il successo sull’Armenia è il sesto di fila per l’Italia di Roberto Mancini: non accadeva dal 2008, quando il ct era Roberto Donadoni

Cinque vittorie su cinque nel girone, quindici punti conquistati e primo posto saldamente in pugno. L’Italia di Roberto Mancini viaggia a gonfie vele verso la qualificazione agli Europei 2020 e anche contro l’Armenia arriva una buona iniezione di fiducia.

L’1-3 rifilato all’Armenia è soltanto l’ultimo di una serie di risultati utili nella gestione Mancini: sono sei le vittorie consecutive, filotto iniziato il 20 novembre 2018 con l’1-0 agli Stati Uniti in amichevole. Un risultato simile non si vedeva addirittura dal 2008 quando in panchina vi era Roberto Donadoni.