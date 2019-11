Allo Stadio Patini, la 6ª giornata delle qualificazioni a Euro 2021 tra Italia e Malta femminile: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, la Nazionale di calcio dell’Italia femminile e Malta si affrontano nel match valido per la 6ª giornata delle qualificazioni a Euro 2021.

Sintesi Italia Malta femminile

15′ Tiro Girelli – La punta dell’Italia riceve pala da Sabatino e conclude a botta sicura, fondamentale la deviazione in spaccata di Lipman

27′ Gol Cernoia – L’azzurra disegna una traiettoria imprendibile per Xuereb direttamente su calcio di punizione: mancino magico, Italia in vantaggio

37′ Gol Cernoia – Doppietta per l’azzurra, che sfrutta un errore della difesa di Malta e batte Xuereb con una conclusione potente e angolata

42′ Gol Sabatino – Cross dalla destra di Girelli e tap-in vincente dell’attaccante azzurra sotto porta

45′ Gol Giugliano – Poker azzurro con una gran botta dalla lunga distanza della centrocampista

Migliore in campo: Cernoia (Italia) PAGELLE

Italia Malta femminile 4-0: risultato e tabellino

Marcatori: 27′ 37′ Cernoia, 42′ Sabatino, 45′ Giugliano.

Italia (4-4-2): Giuliani; Bartoli (46′ Bergamaschi), Linari, Fusetti, Boattin; Rosucci, Galli (57′ Greggi), Giugliano, Cernoia; Sabatino, Girelli. A disp.: Aprile, Piazza, Lenzini, Merlo, Tucceri Cimini, Marinelli, Caruso, Tarenzi, Glionna, Salvatori Rinaldi. Ct. Bertolini.

Malta (4-4-2): Xuereb J.; Farrugia S. (46′ Sciberras), Lipman, Zammit C., Flask; Borg B., Sultana, Zammit B., Cuschieri (46′ Said); Theuma, Farrugia M. A disp.: Borg R., Mifsud, Carabott, Borg M., Xuereb E., Xuereb C., Turner. Ct. Gatt.

Arbitro: Antoniou (Grecia).

Note: ammoniti: Giugliano (I), Girelli (I).