Italia, Mancini: «Retegui? Non pensavamo dicesse di sì. Dobbiamo fare bene per Vialli»

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inghilterra.

ZACCAGNI E CASALE – «Casale è un giocatore che seguiamo come seguiamo i pochi italiani che ci sono. Zaccagni sta facendo un ottimo campionato e non c’è nessuna motivazione particolare, la Nazionale è aperta a tutti e se continua così ci sarà altre volte».

ZANIOLO – «Di italiani che segnano non ce ne sono molti… Zaniolo non è stato chiamato perché ha ripreso da poco e non è ancora al massimo della condizione, non ha ancora giocato partite intere. Lui se fa bene al Galatasaray verrà chiamato e anche Kean speriamo possa migliorare e migliorare. Però è anche vero che il tempo passa, quindi la speranze è che possano capire che hanno grandi qualità e che alla Nazionale servono».

VIALLI – «Ne ho già parlato coi ragazzi, per noi sarà importante ricordarlo. Come se fosse qui con noi. Lui aveva i suoi spazi e non è semplice per noi, dobbiamo provare a fare bene anche per lui».

RETEGUI – «Lo seguivamo da tempo, ha qualità ed è un ragazzo giovane. Non pensavamo dicesse di sì, abbiamo un po’ tergiversato e invece ha detto subito sì. La speranza è che possa essere importante, è un ragazzo sveglio e giovane».

CHIESA E DIMARCO – «Chiesa fa un esame oggi a Torino, non credo verrà qui, Dimarco sta facendo degli esami e vedremo. Nel caso non recupererà chiameremo qualcun altro».