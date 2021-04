Italia, Mancini su Zaniolo: «Lo aspetteremo, ma al 70% non ci sarà»

Roberto Mancini ha parlato delle possibilità di Nicolò Zaniolo di essere convocato dall’Italia per Euro 2020

Lo slittamento del rientro di Nicolò Zaniolo ha quasi definitivamente chiuso le sue speranze di essere convocato da Roberto Mancini per il prossimo Europeo. A parlarne è stato lo stesso commissario tecnico dell’Italia a La Gazzetta dello Sport.

«Aspettiamo ancora un po’. So che al 70 per cento non ce la farà a essere con noi, ma Nicolò deve restare tranquillo. Ha davanti a sé una carriera molto lunga, non deve forzare perché la salute è ciò che conta di più. In ogni caso noi lo seguiremo fino alla fine, anche perché conosciamo bene il suo valore. Nel calcio momenti del genere possono capitare».