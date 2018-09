Il ct della Polonia Brzeczek suona la carica per la partita di domani in Nations League contro l’Italia

La Polonia arriva agguerrita alla sfida in Nation League con l’Italia che si terrà domani 7 settembre allo stadio Dall’Ara di Bologna. La squadra del ct esordiente Jerzy Brzeczek, che è anche lo zio dell’ex Fiorentina Jakub Blaszczykowski, deve ripartire dopo un Mondiale 2018 decisamente sottotono. Il commissario tecnico polacco nella tradizionale conferenza stampa pre partita ha mostrato sicurezza e fiducia per una buona prestazione contro gli azzurri. «Voglio vedere quanto siamo cresciuti, l’Italia è favorita ma noi non abbiamo paura. Non sarà una passeggiata, ma vorrei che giocassimo con umiltà e determinazione. Già da domani riusciremo a capire i nostri progressi. Saranno test importanti. Mondiale? Non guardo il passato, abbiamo un buon potenziale. Ora siamo qui e ci concentriamo sul nostro presente», ha detto Brzeczek. Il ct polacco ha poi confermato di voler puntare su Piotr Zielinski: «Sta disputando un’ottima stagione a Napoli, mi auguro che si confermi anche in Nazionale, è il nostro punto di riferimento».

Per quanto riguarda l’Italia, il ct Roberto Mancini oggi ha confermato di aver già scelto gli undici che scenderanno in campo domani e che per lui sarà una grande emozione esordire nella nuova competizione UEFA.