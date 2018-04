Italia, programmate amichevoli contro Ucraina e USA: ecco le date

La Nazionale affronterà Ucraina e Usa: ecco quando sono state inserite in calendario le gare amichevoli

L’Italia non conosce ancora il nome del commissario tecnico che la guiderà nella qualificazione ai prossimi Europei ma sono già note due delle prossime gare amichevoli che vedranno impegnati gli azzurri. La FIGC ha infatti ufficializzato due friendly match contro Ucraina e Usa.

Gli incontri, in accordo con l’UEFA, sono stati inseriti nel calendario internazionale in concomitanza con i turni di riposo che la Nazionale dovrà osservare nella prossima Nations League, la competizione che scatterà il prossimo 6 settembre e vedrà l’Italia impegnata nel Gruppo 3 insieme a Portogallo e Polonia. La Nazionale affronterà l’Ucraina mercoledì 10 ottobre mentre la sfida contro gli Stati Uniti andrà in scena martedì 20 novembre. Non sono state ancora rese note le sedi che ospiteranno i due incontri.