Italia, Ricci: «Francia? Non dobbiamo avere paura di NIENTE, sulla convocazione…»

Le parole di Samuele Ricci, centrocampista del Torino, sulla convocazione in Nazionale. I dettagli

Samuele Ricci ha parlato a Vivo Azzurro TV dei prossimi impegni dell’Italia.

PAROLE – « Indossare la maglia della Nazionale è un motivo di orgoglio e rappresenta il massimo dell’esperienza per un calciatore. È importante onorarla e dare sempre il massimo. Sono felice della chiamata perché vuol dire che sto lavorando bene. Con Spalletti c’è sempre stato un bel rapporto. Posso giocare mediano e mezzala, giocherò dove servirà. Sto cercando di crescere in fase di finalizzazione. Sarà una bella partita contro la Francia. Non dobbiamo avere paura di nessuno perché abbiamo qualità».