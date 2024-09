Italia, Ricci: «Ecco qual è stata la CHIAVE con la Francia»

Samuel Ricci, centrocampista del Torino e della Nazionale italiana, ha parlato di alcune tematiche sull’Italia

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Samuele Ricci ha parlato di alcuni temi riguardanti la Nazionale come la partita con la Francia e il suo ruolo. Ecco le parole del centrocampista del Torino.

FRANCIA – «È andata bene e sono felice perché all’inizio l’emozione era tanta. Siamo partiti con il freno a mano tirato, ma poi ci siamo ripresi e abbiamo messo in campo tutte le nostre qualità. L’1-0 subito dopo dieci secondi ci ha dato una sveglia e abbiamo tirato fuori la personalità. I centrali hanno disputato una grande prestazione perché si inserivano sulla mia linea e mi davano una mano nella costruzione»

RIVALSA – «È stata la chiave, insieme ai cambi di gioco. Stiamo lavorando bene e stiamo creando davvero un bel gruppo. Adesso bisogna avere continuità. Il primo pensiero dopo il successo? Agli italiani: meritavano una rivalsa dopo l’Europeo. Questo successo fa bene a tutti perché il calcio rappresenta molto per il nostro Paese. Anche io sono tifosi e so cosa si prova quando si vince»

REGISTA – «Non mi devo sentire e non mi sento il regista titolare. So come funziona il calcio: basta poco per tornare indietro. Bisogna pensare partita dopo partita e cercare di migliorare sempre»